Популярна українська співачка Джамала, яка зараз активно гастролює за кордоном з благодійними концертами, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережі миле фото, на якому показала свою зустріч з італійським прем'єр-міністром.

На фотографії Джамала і європейський лідер відображені в закуліссі церемонії Атлантичної ради. Перед камерою українська зірка з'явилася в елегантній темній сукні з красивим візерунком, а в руках вона тримає український прапор. А поруч з нею стоїть італійський прем'єр Маріо Драгі.

У підписі до фотографії Джамала написала: "Такий класний спогад. У той час як в Турині проходив конкурс "Євробачення", мені представився випадок зустрітися з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі на церемонії Атлантичної ради. У Вашингтоні він був удостоєний нагород за видатне лідерство. Того вечора вдалося подякувати йому за підтримку нашої боротьби за свободу і бажання приєднатися до великої європейської сім'ї. І, знаєте, у відповідь я отримала так багато теплих слів про наш народ. Слава Україні!".

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