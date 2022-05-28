Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий і зірка проектів "Холостяк" і "Холостячка". Знаменитість одружений на красуні Христині, з якою разом з 2008 року. У пари троє синів, останній з яких народився в 2020 році. Христина, як і Зірковий чоловік, активно веде сторінку сторінку в Instagram. Цього разу Решетник вирішила поговорити зі своїми фанатами, відповідаючи на їхні запитання.
"А давно ми з вами не спілкувалися. Пишіть сюди", - запропонувала Христина.
"Чи плануєте ще четверту дитину дівчинку?",- написала фанатка.
"Мріємо про красуню. Але на все воля Божа. Сини хочуть ще двох братів", - написала Решетник у відповіді.
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