Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Христина відповіла на питання, чи планує ще дітей.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий і зірка проектів "Холостяк" і "Холостячка". Знаменитість одружений на красуні Христині, з якою разом з 2008 року. У пари троє синів, останній з яких народився в 2020 році. Христина, як і Зірковий чоловік, активно веде сторінку сторінку в Instagram. Цього разу Решетник вирішила поговорити зі своїми фанатами, відповідаючи на їхні запитання.

"А давно ми з вами не спілкувалися. Пишіть сюди", - запропонувала Христина.

"Чи плануєте ще четверту дитину дівчинку?",- написала фанатка.

"Мріємо про красуню. Але на все воля Божа. Сини хочуть ще двох братів", - написала Решетник у відповіді.

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