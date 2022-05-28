Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и звезда проектов "Холостяк" и "Холостячка". Знаменитость женат на красотке Кристине, с которой вместе с 2008 года. У пары трое сыновей, последний из которых родился в 2020 году. Кристина, как и звездный муж, активно ведет страничку страничку в Инстаграм. В этот раз Решетник решила поболтать со своими фанатами, отвечая на их вопросы.
"А давно мы с вами не общались. Пишите сюда", - предложила Кристина.
"Планируете ли еще четвертого ребенка девочку?", - написала фанатка.
"Мечтаем о красотке. Но на все воля Божья. Сыновья хотят еще двух братьев", - написала Решетник в ответе.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Вместо последнего звонка - канонада пушек: во что "русский мир" превратил украинские школы, фото
Угроза Третьей мировой войны: Подоляк назвал единственный способ ее предотвратить
Победителя "Холостячки" с Мишиной Эллерта захейтили украинцы, звезда ответил: "Хочется расставить все точки..."
Массовая мобилизация в Украине: министр Резников предупредил, сколько людей заберут в армию
Напомним, Решетник показал красотку-жену, которую вернул домой, фото
А еще Politeka сообщала, что Решетник с женой воплотили мечту детей в реальность накануне возвращения в Украину
Также Politeka писала, что жена Решетника призналась, к чему не может привыкнуть вдали от Украины