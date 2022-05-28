Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, яка минулого року була на проекті "Холостячка", де обрала переможцем проекту бізнесмена Андрія Задворного. Але щастя було недовгим, адже пара досить швидко розлучилася. А зараз Злата активно допомагає Україні, даючи благодійні концерти. Не забуває Огневич і про Instagram, де цього разу вирішила поговорити з фанатами.
"Поговоримо?",- запитала Злата, пропонуючи задавати питання.
"Ви дуже покращали останнім часом. Невже закохалися?",- запитав хтось із фанатів.
"Я просто живу і ціную кожну хвилину", - написала Злата у відповіді.
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"Я не знаю, що має статися в моєму житті, яку людину я повинна зустріти, щоб по справжньому закохатися. Я вірю, що це здійсниться, але моє ставлення до відносин і до того яким повинен бути чоловік, воно дуже змінилося", - сказала Злата.
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