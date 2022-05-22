Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, которая занимала третье место на "Евровидении". Звезда также участвовала в шоу "Маска", где в образе Солнца победила. А в прошлом году Огневич снималась во втором сезоне "Холостячки", где выбрала победителем Андрея Задворного. Но пара не смогла построить отношения и сразу рассталась. А сегодня, 22 мая, Огневич в своем Инстаграм вспомнила о съемках проекта.
"Знаете, что я вспомнила? Год назад в это самое время я готовилась к съемкам в "Холостячка", - написала Огневич.
"Конечно же, даже не подозревала, что меня ждет", - сказала в стори Злата.
"Если уже о "Холостячке". Окончательно перебрала остатки вещей после съемок и отдам сестре", - написала Огневич.
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