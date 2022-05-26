В частности, певица обратилась к тем, кто находится в тылу или же в относительной безопасности.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица, бывшая участница шоу "Холостячка" Злата Огневич записала обращение в своем блоге Инстаграм.

В частности, певица обратилась к тем, кто находится в тылу или же в относительной безопасности.

"Не время разслабляться, ведь война еще не закончилась. Оккупированых территорий много и там страдают наши люди! Поэтому, если вы находитесь в тишине - это не означает, что по всей Украине тишина. И потому, я прошу вас. Не останавливайтесь, помогайте, волонтерьте, поддерживайте пострадавших жителей", - обратилась к украинцам Злата Огневич.

Кроме того, певица Злата Огневич попросила украинцев не забывать о защитниках "Азовстали" и помнить о них, кричать и писать. Сейчас им нужна поддержка, ведь они находятся в плену на подконтрольной территории россии.

Напомним, что Злата Огневич впечатлила новым образом на прогулке.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич в узких лосинах впечатлила шпагатом на высоте, фото.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич поразила кадрами со своего выступления для помощи ВСУ.