Певица Злата Огневич, которая была главной героиней шоу "Холостячка", рассказала о своем отношении к любви.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая в прошлом году была на проекте "Холостячка", где выбрала победителем проекта бизнесмена Андрея Задворного. Но счастье было недолгим, ведь пара довольно быстро рассталась. А сейчас Злата активно помогает Украине, давая благотворительные концерты. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где в этот раз решила поболтать с фанатами.

"Поговорим?", - спросила Злата, предлагая задавать вопросы.

"Вы очень похорошели в последнее время. Неужели влюбились?", - спросил кто-то из фанатов.

"Я просто живу и ценю каждую минуту", - написала Злата в ответе.

"Я не знаю, что должно произойти в моей жизни, какого человека я должна встретить, чтобы по настоящему влюбиться. Я верю, что это исполнится, но мое отношение к отношениям и до того каким должен быть мужчина, оно очень изменилось", - сказала Злата.

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