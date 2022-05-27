Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відомий паризький шеф-кухар з українським корінням. Зірка також судить проект "Майстер Шеф" разом з Ектором Хіменес-Браво і Володимиром Ярославським. Також знаменитість пише книги, де розповідає і про українську кухню.
У зірки є дочка Віра, яка народилася в 2016 році. Хоч Оля і розійшлася з колишнім чоловіком, але дівчинка бачиться з батьком і їздила до нього на канікули. Не забуває Мартиновська і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Ольга показала віру, яка орудувала ножем, нарізаючи диню і кавун.
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"Верунчик, а що ти там готуєш, салат мамі фруктовий? Ти помічниця мамина?",- сказала Ольга, знімаючи дівчинку.
"Діти. Те, що нас тримає", - підписала Ольга кадри.
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" розговорилася про своїх батьків, які знаходяться недалеко від зони боїв
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