Шеф-кухар Ольга Мартиновська, суддя "Майстер Шеф", показала, як її маленька дочка готує, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відомий паризький шеф-кухар з українським корінням. Зірка також судить проект "Майстер Шеф" разом з Ектором Хіменес-Браво і Володимиром Ярославським. Також знаменитість пише книги, де розповідає і про українську кухню.

У зірки є дочка Віра, яка народилася в 2016 році. Хоч Оля і розійшлася з колишнім чоловіком, але дівчинка бачиться з батьком і їздила до нього на канікули. Не забуває Мартиновська і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Ольга показала віру, яка орудувала ножем, нарізаючи диню і кавун.

"Верунчик, а що ти там готуєш, салат мамі фруктовий? Ти помічниця мамина?",- сказала Ольга, знімаючи дівчинку.

"Діти. Те, що нас тримає", - підписала Ольга кадри.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" розговорилася про своїх батьків, які знаходяться недалеко від зони боїв

А ще Politeka повідомляла, що неприємність сталася у Мартиновської з" Майстер Шеф " після розповіла про росіян

Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" здивувала історією про росіян у Каннах