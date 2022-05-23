Шеф-повар Ольга Мартыновская, судья "Мастер Шеф", рассказала о россиянах, которые были в Каннах.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешный парижский шеф-повар родом из Украины. Звезда также судит проект "Мастер Шеф" и пишет кулинарные книги. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где рассказала историю о россиянах, которые присутствовали в Каннах, Франция.

"История из первых уст

Канны, два дня назад. Ресторанчик на набережной. Две мои подруги обсуждали день, бытовые проблемы - потому что вся эта волокита с бумагами во Франции довольно непростая….о школе детей..не суть вообще о чем, но говорили на нашем искреннем украинском языке. Рядом сидели мадам. Как оказалось - совсем не мадамы, а русские барыни (бьют, невозможно не материться, извините).

Мои подруги, повторюсь, просто говорили и даже не о политике", - написала Ольга.

Мартыновская отметила, что женщины похвалили Путина, который приказал убивать украинцев, после чего подруги Оли устроили потасовку с этими представительницами россии.

"Я прямо жалела, что меня не было там. Извините, но при всей моей толерантности, публичности, человечности и благочестии – таких буду **** со всей страстью! И гнать **** не только с нашей земли!", - написала Ольга.

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