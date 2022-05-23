Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешный парижский шеф-повар родом из Украины. Звезда также судит проект "Мастер Шеф" и пишет кулинарные книги. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где рассказала историю о россиянах, которые присутствовали в Каннах, Франция.
"История из первых уст
Канны, два дня назад. Ресторанчик на набережной. Две мои подруги обсуждали день, бытовые проблемы - потому что вся эта волокита с бумагами во Франции довольно непростая….о школе детей..не суть вообще о чем, но говорили на нашем искреннем украинском языке. Рядом сидели мадам. Как оказалось - совсем не мадамы, а русские барыни (бьют, невозможно не материться, извините).
Мои подруги, повторюсь, просто говорили и даже не о политике", - написала Ольга.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
"Тронула до тревоги в сердце": Кароль в вышиванке покорила умилительными кадрами с Харьковским "светским львом"
"Уже наблюдается высокая концентрация": оккупанты активизировали подготовку к наступлению сразу в двух направлениях
Венесуэла и Иран примут участие в "дерусификации": "Несмотря на то, что США - враги"
"Добрый день, нам каюк": Арестович раскрыл украинцам, что от них скрывал
Мартыновская отметила, что женщины похвалили Путина, который приказал убивать украинцев, после чего подруги Оли устроили потасовку с этими представительницами россии.
"Я прямо жалела, что меня не было там. Извините, но при всей моей толерантности, публичности, человечности и благочестии – таких буду **** со всей страстью! И гнать **** не только с нашей земли!", - написала Ольга.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" показала подросшую дочь, с которой долго не виделась
А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" в вышиванке не оставила равнодушным Ярославского
Также Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" призналась, что больше всего ее пугает