Шеф-повар Ольга Мартыновская, судья "Мастер Шеф", показала, как ее маленькая дочь готовит, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известный парижский шеф-повар с украинским корнями. Звезда также судит проект "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. Также знаменитость пишет книги, где рассказывает и об украинской кухне.

У звезды есть дочь Вера, которая родилась в 2016 году. Хоть Оля и разошлась с бывшим мужем, но девочка видится с отцом и ездила к нему на каникулы. Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Ольга показала Веру, которая орудовала ножом, нарезая дыню и арбуз.

"Верунчик, а что ты там готовишь, салат маме фруктовый? Ты помощница мамина?", - сказала Ольга, снимая девочку.

"Дети. То, что нас держит", - подписала Ольга кадры.

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