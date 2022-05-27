Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известный парижский шеф-повар с украинским корнями. Звезда также судит проект "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. Также знаменитость пишет книги, где рассказывает и об украинской кухне.
У звезды есть дочь Вера, которая родилась в 2016 году. Хоть Оля и разошлась с бывшим мужем, но девочка видится с отцом и ездила к нему на каникулы. Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Ольга показала Веру, которая орудовала ножом, нарезая дыню и арбуз.
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"Верунчик, а что ты там готовишь, салат маме фруктовый? Ты помощница мамина?", - сказала Ольга, снимая девочку.
"Дети. То, что нас держит", - подписала Ольга кадры.
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