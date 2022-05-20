Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известный парижский шеф-повар украинского происхождения и судья "Мастер Шеф". Звезда сейчас активно поддерживает Украину и собралась писать новую книгу об украинской кухне. У звезды также есть дочь Вера, которую она родила в 2016 году. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где в этот раз показала подросшую дочь, с которой некоторое время не виделась.

На первом фото Ольга обнималась с дочерью.

"Вернулась с каникул у папы", - подписала кадр Ольга.

"Колу пили не мы", - добавила Ольга, намекая на бутылку, в которой половина колы была выпита.

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На втором снимке Вера уже была одна. Малышка смотрела в камеру, пока мама ее снимала.

"И будем идти до конца!!! Ибо есть за кого сражаться", - написала Ольга.

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