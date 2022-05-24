Шеф-повар Ольга Мартыновская, судья проекта "Мастер Шеф", рассказала, что случилось после ее рассказа о россиянах в Каннах.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешная украинская шеф-повар и авторка книжек. Звезда также участвует в "Мастер Шеф", где находится в качестве судьи. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится всем интересным.

А на днях Ольга рассказала о россиянках в Каннах, которые хвалили путина за убийство украинцев. После этого их проучили украинки, которые слышали этот разговор. Мартыновская отметила, что сделала бы также сама, несмотря на свою толерантность. Как оказалось, у неприятность произошла с Ольгой из-за этого, ведь Инстаграм удалил данную публикацию.

"Инстаграм удалил этот пост о каннских девушках. Спасибо, что мы все на одной волне", - написала Ольга.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Мы из Мариуполя! Прочесть вчера успели! Спасибо", "Надо повторить этот пост и сделать скриншот. Пост – бомба", "Многие успел прочесть и сделать свои выводы! Спасибо за вашу подлинность!)".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" удивила историей о россиянах в Каннах

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" показала подросшую дочь, с которой долго не виделась

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" в вышиванке не оставила равнодушным Ярославского



