Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешная украинская шеф-повар и авторка книжек. Звезда также участвует в "Мастер Шеф", где находится в качестве судьи. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится всем интересным.
А на днях Ольга рассказала о россиянках в Каннах, которые хвалили путина за убийство украинцев. После этого их проучили украинки, которые слышали этот разговор. Мартыновская отметила, что сделала бы также сама, несмотря на свою толерантность. Как оказалось, у неприятность произошла с Ольгой из-за этого, ведь Инстаграм удалил данную публикацию.
"Инстаграм удалил этот пост о каннских девушках. Спасибо, что мы все на одной волне", - написала Ольга.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Мы из Мариуполя! Прочесть вчера успели! Спасибо", "Надо повторить этот пост и сделать скриншот. Пост – бомба", "Многие успел прочесть и сделать свои выводы! Спасибо за вашу подлинность!)".
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