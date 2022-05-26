Шеф-повар Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала о своих родителях, которые находятся недалеко от зоны боевых действий.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная шеф-повар из Украины, которая работает в Париже. Звезда также судит проект "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. Также Ольга пишет кулинарные книги об украинской кухне и не забывает об Инстаграм, где в этот раз рассказала о своих родителях.

"Я давно люблю Киев. Но родительский дом в Николаевской области. Ма и Па остались там и даже не собрались никуда двигаться... А сейчас тем более - медовый сезон начинается, поле нужно сеять, город присматривай, чтобы всех накормить при необходимости. У вас тоже родители взрослые и непослушные?", - спросила Ольга.

"Целый день в голове "с любимыми не расставайтесь...", - добавила звезда.

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