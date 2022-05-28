На своїй сторінці в Instagram в сторіс молода матуся розповіла, що у дитини всю ніч була температура, тому вранці вони вирушили до державної лікарні, де їм прописали лікування від горла. Але Іванна вирішила сходити і в приватну клініку, де виявилося, що проблема маленької Елізабет зовсім не в горлі.

"Я почула дивний запах з її вушка і ми поїхали до приватного лікаря. І лікар говорить, що це запалення вушка і воно пішло від соплів", - поділилася дружина Романа Сасанчина.

Також Іванка звернулася до кількох лікарів через гемангіому в дитини.

"Були ми в декількох хірургів з гемангіомою і нам сказали, що краще її видаляти, бо вона інтенсивно росте і ріст не зупиняється. Прописували нам в Польщі крапельки, вони б мали зупинити ріст і вона мала б світлішати, але нічого не зупиняє, вона все рівно росте", - розповіла дівчина.

Дружина переможця "Голосу країни" зізналася, що призначеними краплями вони користуються вже місяць, але результату взагалі ніякого немає. Тому молоде подружжя погодилося зробити доньці операцію, гемангіому на обличчі 5-місячної Елізабет видалять лазером.

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