Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов вместе с женой Екатериной Осадчей активно поддерживают Украину в борьбе против путинской агрессии и украинцев, которые пострадали от войны.
На своей странице в Instagram Горбунов разместил фото - и видеоотчет своего посещения Охматдета в Киеве. Компанию ему составил гендиректор медицинского учреждения Жовнир Владимир Аполлинариевич. На кадрах видно юных пациентов больницы. Одна из девочек, что находится на лечении, учится играть на гитаре, и Горбунов попытался показать ей что умеет.
"Врачи войны ежедневно видят самые ужасные ее последствия, а детские врачи испытывают эти ужасы в тысячи раз больше. Директор Охмадета при каждой нашей встрече повторяет - за что этим детям такая судьба?
Но абсолютно у каждого пациента или врача есть абсолютная вера в лучшее будущее", — пишет Горбунов.
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Украинцы в комментариях поблагодарили и Горбунова, и врачей.
"Спасибо за поддержку команды больницы Охматдет и наших маленьких пациентов!";
"Дай бог ему сил и здоровья".
Катя Осадчая также сейчас занимается общественно важной миссией — своим проектом "Поиск пропавших". Ведущая сообщила, что теперь у них есть и страница в Instagram.
Напомним, Юрий Горбунов от души высмеял слова пропагандистов об украинском происхождении Байдена.
Как сообщала Politeka, Горбунова распекли в сети за пересечение границы.
Также Politeka писала, что Осадчая и Горбунов побывали на Каннском кинофестивале с важной миссией.