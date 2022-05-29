Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов вместе с женой Екатериной Осадчей активно поддерживают Украину в борьбе против путинской агрессии и украинцев, которые пострадали от войны.

На своей странице в Instagram Горбунов разместил фото - и видеоотчет своего посещения Охматдета в Киеве. Компанию ему составил гендиректор медицинского учреждения Жовнир Владимир Аполлинариевич. На кадрах видно юных пациентов больницы. Одна из девочек, что находится на лечении, учится играть на гитаре, и Горбунов попытался показать ей что умеет.

"Врачи войны ежедневно видят самые ужасные ее последствия, а детские врачи испытывают эти ужасы в тысячи раз больше. Директор Охмадета при каждой нашей встрече повторяет - за что этим детям такая судьба?

Но абсолютно у каждого пациента или врача есть абсолютная вера в лучшее будущее", — пишет Горбунов.

Украинцы в комментариях поблагодарили и Горбунова, и врачей.

"Спасибо за поддержку команды больницы Охматдет и наших маленьких пациентов!";

"Дай бог ему сил и здоровья".

Катя Осадчая также сейчас занимается общественно важной миссией — своим проектом "Поиск пропавших". Ведущая сообщила, что теперь у них есть и страница в Instagram.

Напомним, Юрий Горбунов от души высмеял слова пропагандистов об украинском происхождении Байдена.

Как сообщала Politeka, Горбунова распекли в сети за пересечение границы.

Также Politeka писала, что Осадчая и Горбунов побывали на Каннском кинофестивале с важной миссией.