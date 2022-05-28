Телеведуча показала, як виконати маленькі капризи дочки, щоб ті були завжди "в тренді".

Як передає Politeka.net, відома актриса і телеведуча поділилася в Instagram маленькою радістю, яка допомагає їй з дочками відчувати себе затишніше. Як відомо, зірка активно підтримує свободу нашої країни і відстоює свою позицію в мережі без збентеження.

"Ця колекція має назву»хочу як у мами". Прибуток від продажу йде до Фонду Єфросиніної, допоможіть постраждалим!

Також весь прибуток від продажу буде відправлятися на допомогу нужденних, які постраждали від російської агресії» - розповіла Ребрик і показала, як навіть такою дрібницею можна підтримати добру справу. Разом зі своїми дітьми вона вибрала яскраво-рожеві костюми.

Також Ребрик обурилася тим, що через напад російських окупантів українські діти цього року позбулися урочистого останнього дзвоника в школах.

"Вони вкрали наше життя, наші землі, наші мрії, вони вкрали навіть останній дзвоник наших випускників! Це невимовно сумно, що по всій країні вчителі змогли сьогодні побачити своїх учнів тільки онлайн, тільки через зум. І це ще щастя – якщо змогли побачити... сотні шкіл - в окупації. Близько 2000 шкіл по всій Україні зруйнували росіяни. Восени багатьом дітям просто нікуди буде йти", - написала Ребрик.

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