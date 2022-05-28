Сталкер Злати Огневич, який раніше погрожував співачці та її родині, після втручання поліції залишається на волі і продовжує дошкуляти зірку.

Як пише Politeka.net, про це популярна співачка і головна героїня другого сезону шоу «Холостячка» розповіла у своєму Instagram.

Так, Огневич зізналася, що неадекватний чоловік, який до цього багато років переслідував її, досі перебуває на волі і продовжує її залякувати.

Зірка поділилася скріншотом повідомлень, які отримує від сталкера.

"Навіщо ти так робиш? Ок, будемо чекати суд. Дурка. Губися дура. Ти попсувала мою життям. Подивитися. Скоро зустрінемося в суді!", - пише Златі її переслідувач.

"Ось одні з його повідомлень. Побачите, що він десь працює-вимагайте звільнення. Він хворий", - написала Огневич у відповідь на питання, Чи не посадили чоловіка.

Раніше Огневич зізналася, що вже кілька років її переслідує агресивний чоловік на ім'я Вадим Лебідь. Зірка розкрила, що він неодноразово погрожував їй і її батькові, проте поліція нічого не робила у відповідь на їхні скарги. Цієї зими справа набула широкого розголосу і правоохоронці пообіцяли провести більш ретельну перевірку.

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