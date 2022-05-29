Співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею шоу" Холостячка", розповіла про сюрприз, який вона готує для українців.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, яка займала третє місце на шоу "Євробачення", а нещодавно перемогла на проекті "Маска". Минулого року Огневич вирішила взяти участь у проекті "Холостячка", але з переможцем проекту співачка швидко розлучилася. А зараз артистка їздить виступати перед українськими солдатами, а до цього влаштувала світове турне, збираючи гроші для української армії. Не забуває Злата і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Злата вирішила поговорити з фанатами.

"Поговоримо?",- запропонувала Огневич.

"Коли нова пісня?",- запитав фанат.

"Скоро я в процесі зараз", - відповіла співачка і поставила три смайлика.

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