Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка прославилася після участі в шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Дівчина стала переможницею, дружиною і мамою у відносинах з ведучим, вони живуть разом під Києвом і часто розповідають про себе.

В цей раз Квіткова поскаржилася на сильну тривожність, адже вона хоч і повернулася додому, зараз немає обстрілів, проте їй як і раніше страшно і неспокійно за чоловіка і сина. Також Даша закликає не ігнорувати повітряні тривоги.

"Ось Я одяглася і на кілька відсотків відчула себе краще. До моменту поки не почула якийсь шум. У мене серце в п'яти, починає тремтіти тіло, я відразу думаю куди бігти, де син. Це якийсь Пі * дець, всередині відбувається жах в цей час» - висловилася Даша.

Не забуває Даша приділити час і собі коханій, адже дуже хоче прийти у форму, яка у неї була до пологів – раніше дівчина важила 53 кг.За вагітність вона набрала 30 кг і скинула більшу частину з них, проте до ідеальної фігури, як зазначає сама Квіткова, ще далеко.

Вона часто проводить час у ванній кімнаті, записуючи відео для шанувальників, поки її чоловік і дитина не бачать і не відволікають її від своєї рутини.

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