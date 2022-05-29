Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая прославилась после участия в шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушка стала победительницей, женой и мамой в отношениях с ведущим, они живут вместе под Киевом и часто рассказывают о себе.

В этот раз Квиткова пожаловалась на сильную тревожность, ведь она хоть и вернулась домой, сейчас нет обстрелов, однако ей по-прежнему страшно и беспокойно за мужа и сына. Также Даша призывает не игнорировать воздушные тревоги.

«Вот я оделась и на несколько процентов почувствовала себя лучше. До момента пока не услышала какой-то шум. У меня сердце в пятки, начинает дрожать тело, я сразу думаю куда бежать, где сын. Это какой-то пи*дец, внутри происходит ужас в это время» - высказалась Даша.

Не забывает Даша уделить время и себе любимой, ведь очень хочет прийти в форму, которая у нее была до родов – ранее девушка весила 53 кг. За беременность она набрала 30 кг и сбросила большую часть из них, однако до идеальной фигуры, как отмечает сама Квиткова, еще далеко.

Она часто проводит время в ванной, записывая видео для поклонников, пока ее муж и ребенок не видят и не отвлекают ее от своей рутины.

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