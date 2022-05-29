Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка вже стала майстром спорту, а також стала переможницею шоу "Холостяк". І хоча дівчина з головним героєм не залишилася, вона активно продовжує вести блог в Instagram і розповідати про своє життя.

Цього разу дівчина розповіла, як прощається з маленьким шматочком життя, яке було у неї відразу після шоу. Адже саме в цій квартирі вона починала свій шлях блогера. Як виявилося, Ульянова вимушено їде з квартири, де проживала останні роки.

"Останнім часом була так зайнята абсолютно побутовими речами і моментами. Загалом, так буває, у мене не дуже хороша новина, для мене вона дуже сумна, тому що я повинна виїхати зі своєї квартири, де жила останнім часом.

Так, війна вносить абсолютно в усі свої корективи і мені дуже сумно, адже це був мій маленький світ, мій кут. Тут починалося взагалі моє блогерство, я щось тут знімала, показувала вам. Дуже класні спогади, але все-таки повинна виїхати. І я не знаю, як це зробити. Тому, якщо у вас є ріелтори або ви здаєте квартиру, напишіть мені» - розповіла Даша.

Також Ульянова вирішила показати, як тренується в спортзалі.

"У зал ходжу як до себе додому", - написала Ульянова у себе на сторінці.

На кадрах можна побачити тіло Даші без голови. Зірка з вантажем на нозі робила спеціальну вправу, піднімаючи ногу.

Також переможниця "Холостяка" Даша Ульянова повернулася до Києва, несподівані кадри

А ще Politeka Politeka писала, що переможниця" Холостяка " Ульянова показала, як можна кайфонути в Києві посеред дня

Також Politeka повідомляла, що переможниця" Холостяка " Ульянова показала, для чого потіє в спортзалі