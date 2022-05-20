Популярная украинская блогерша и победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Ульянова часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась важным событием – ее блогу в соцсети исполнилось два года.

По этому поводу Даша опубликовала несколько кадров из новой фотосессии, на которых появилась в стильном образе. На снимках блогерша позирует на улице, перед камерой она появилась в рванных джинсах, белой футболке и красной кожаной куртке. Свой лук красотка дополнила брендовой сумочкой, ее волосы распущены, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Всем привет. Меня зовут Даша Ульянова и сегодня моему блогу в Инстаграм 2 года. Ровно два года назад, в этот самый день, на моей страничке насчиталось +200 тысяч подписчиков. Я знаю, что большинство подписались на меня во время просмотра проекта "Холостяк", знаю, что у меня самый обычный блог и знаю, что несмотря на это я окружила себя самой лояльной и думающей аудиторией. Хочу сказать спасибо за ваше небезразличное отношения ко мне (даже несмотря на то, что я не всегда регулярно веду контент), спасибо за ваши лайки, комментарии, за поддержку и сопереживание. Вы – мой лучший подарок".

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