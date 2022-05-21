Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - участница шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, которая стала активным блогером после проекта и даже попробовала себя в роли телеведущей. Сейчас девушка принялась усердно работать над собой и чаще показывает также, как приводит фигуру в порядок.

Отметим, Даша уже не раз рассказывала о целях своих тренировок. Она усердно старается поддерживать формы в нужном ей балансе веса, а также контролирует состояние кожи. По словам девушки, после похудения она за этим следит намного больше.

«Ваше тело только в вашей голове. Однажды где-то увидела похожую фразу и поняла, что это работает. Пока мы не нарисуем у себя в голове идеальную фигуру и реально не захотим похудеть, то ничего не будет», — раньше рассказала Даша, зачем ходит в зал и часто занимается.

Она отмечает, что ей нередко тяжело дается что-то, она ленится, но ради подтянутых форм не бросает режим.

«Это вы делаете не для тренера, не для парня, не для мамы, а только — для себя!» - подмечала Даша.

Ранее девушка показала несколько счастливых моментов из своего отдыха, который долгое время не желала себе позволять. С самого начала вторжения рф на наши земли девушка оставалась в Киеве и не хотела покидать дом.

При этом Даша не раз рассказывала о помощи ВСУ, рассказывала о бедах, которые причинили оккупанты мирным гражданам и поддерживала беженцев. Сейчас Ульянова решила немного отдохнуть и поделилась радостным моментом.

Напомним, Цибульская показала руины родительского дома и дала совет, как действовать.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич решила подшутить, нарвавшись на резкую критику.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объявил о возвращении в Украину.