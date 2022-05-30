Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, яка була головною героїнею "Холостячки" у другому сезоні. Артистка часто показує в Instagram, як живе зараз і як проводить час між благодійними концертами.
Злато вирішила відповісти на кілька цікавих питань шанувальників, а також супроводила пости спеціальними кадрами. Як виявилося, Огневич не відмовиться від екстриму і любить добре провести час:
"Дуже люблю екстрим. В прямому і переносному сенсі».
А що ж стосується ситуації з її переслідувачем – все як і раніше, він продовжує погрожувати співачці і заявляти, що вона зруйнувала його життя.
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Зазначимо, артистка їздить виступати перед українськими солдатами, а до цього влаштувала світове турне, збираючи гроші для української армії.
А цього разу Злата вирішила поговорити з фанатами.
"Поговоримо?", - запропонувавши Огневич. "Коли нова пісня?",- запитав фанат.
"Скоро я в процесі зараз", - відповіла співачка і поставила три смайлика.
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