Злата показала кадри зі свого життя і відповіла на цікаве.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, яка була головною героїнею "Холостячки" у другому сезоні. Артистка часто показує в Instagram, як живе зараз і як проводить час між благодійними концертами.

Злато вирішила відповісти на кілька цікавих питань шанувальників, а також супроводила пости спеціальними кадрами. Як виявилося, Огневич не відмовиться від екстриму і любить добре провести час:

"Дуже люблю екстрим. В прямому і переносному сенсі».

А що ж стосується ситуації з її переслідувачем – все як і раніше, він продовжує погрожувати співачці і заявляти, що вона зруйнувала його життя.

Зазначимо, артистка їздить виступати перед українськими солдатами, а до цього влаштувала світове турне, збираючи гроші для української армії.

А цього разу Злата вирішила поговорити з фанатами.

"Поговоримо?", - запропонувавши Огневич. "Коли нова пісня?",- запитав фанат.

"Скоро я в процесі зараз", - відповіла співачка і поставила три смайлика.

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