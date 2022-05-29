Співак Святослав Вакарчук показав себе і написав зворушливе звернення, поділившись кадром у блозі.

Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук - відомий український артист і фронтмен гурту "Океан Ельзи". Не забуває Вакарчук і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу опублікував пост на честь Києва.

"За півтори тисячі років Київ багато бачив і пережив. Але ніколи не зупинявся і завжди вів за собою.

Зі святом, наша столиця! Веди нас за собою. До перемоги... і далі!",- написав Вакарчук.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Зі святом. Перемога буде за нами", "вітаю, мирного неба нам всім"," як тебе не любити, Київ мій"," яке офігенне фото", " ми обов'язково переможемо. Зі святом", " Аллах спаси Україну!казахи з вами!", "З твоїм днем наш найкращий Київ".

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