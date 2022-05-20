Святослав снова будет отцом, о чем стало известно совершенно случайно.

Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы", снова готовится стать отцом вместе со своей возлюбленной. Об этом сообщает ТСН.

Так, гражданская жена лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука Евгения Яцута беременна во второй раз. Женщину заметили на украинском кинорынке в Каннах с немалым животом.

Евгения не стала что-либо комментировать. Напомним, что Святослав Вакарчук в прошлом году рассказал, что намерен развестись с Лялей Фонаревой, в браке с которой состоял в течение 20 лет.

Через два месяца музыкант объявил о рождении первенца - сына Ивана. Мальчика назвали Иваном, в честь отца музыканта. В то же время Вакарчук скрывал имя своей новой избранницы.

Позже СМИ узнали, что музыканту первенца родила 39-летняя продюсер Евгения Яцута.

Поговаривают, что роман Святослава и Евгении длится уже не один год, и именно из-за нее Вакарчук покинул Фонареву.

Отметим, с первых дней войны принялся поддерживать украинцев из-за агрессии рф и вторжения на наши земли. Артист не только вступил в тероборону, но еще и начал ездтить по городам, чтобы пообщаться с пострадавшими.

Не раз Вакарчук давал концерты в метро, на улице и просто рядом с военными, чтобы поддержать их. В этот раз артист посетил милую и уютную пекарню, а также сделал памятные кадры с работниками.

«Доброе и уютное утро тебе, Украина, из Донбасса 🥐☕💙💛» - пишет Вакарчук.

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