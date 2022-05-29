Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский артист и фронтмен группы "Океан Эльзы". Не забывает Вакарчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз опубликовал пост в честь Киева.

"За полторы тысячи лет Киев много видел и пережил. Но никогда не останавливался и всегда вел за собой.

С праздником, наша столица! Веди нас за собой. До Победы… и дальше!", - написал Вакарчук.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"С праздником. Победа будет за нами", "Поздравляю, мирного неба нам всем", "Как тебя не любить, Киев мой", "Какое офигенное фото", "Мы обязательно победим. С праздником", "Аллах спаси Украину!казахи с вами!", "С твоим днем наш лучший Киев".

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