Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу поділився трепетними кадрами.

"З Днем народження мій Київ

Місту сьогодні 1540 років!",- написав Володимир Ярославський.

"Кожне фото - листівка... раніше не бачила, як він гарний ((" , - написала у відповідь Ольга Мартиновська.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

Процвітай, Київ, мирного неба", " зі святом, кияни. Зі святом Україно".

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