Владимир Ярославский, судья "Мастер Шеф", рассказал о встрече со своей коллегой Ольгой Мартыновской, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и ресторатор. Звезда также судит проект "Мастер Шеф" с Эктором Хименес-Браво и Ольгой Мартыновской. В сети уже давно ходят слухи, что Ольга и Владимир не просто коллеги и друзья, которые, к тому же, пишут уже не первую совместную кулинарную книгу. Поэтому интерес к паре не угасает. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где активно ведет блог. А в этот раз решил поболтать с фанатами.

"Спросите у меня что-то", - написал Владимир.

"Когда виделись с Олей", - спросил один из фанатов.

Владимир идя по улице начал отвечать на вопрос, но начало ответа из-за ветра было практически не слышно. Но можно понять, что Ярославский с Олег встретится или уже встретился на благотворительном ужине.

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