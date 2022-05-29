Телеведуча Леся Нікітюк показала, за чим і ким сумує в Києві, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і зірка Нового каналу. Зірка зараз підтримує сім'ї, які втекли від війни. Не забуває Леся і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А сьогодні, в День Києва, зірка показала, за чим сумує.

На фото Леся показала себе в стильному вбранні.

"А ще сумую за нашими знімальними павільйонами Києва", - написала Леся.

А на наступному фото телеведуча опинилася поруч з колегою Сергієм Притулою.

"І навіть за цим ось, що справа", - написала Леся.

Також зірка показала Київське керівництво, за яким теж сумує.

"І за київським керівництвом... Теж сумую", - додала телеведуча у своєму сторіс.

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