Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Артистка с начала войны поддерживает украинцев и активно рассказывает о событиях в своем Инстаграм. А в этот раз Леся решила поделится историей, которая случилась с ней.

"Увидела моя мама у соседей, как цветут древовидные пионы и говорит: "Леся, нужно срочно нам такой". Я же для мамы все... Приезжаем на рынок, я нахожу такой куст, говорю: "Сколько стоит?". Думаю, любые деньги, ибо для мамы ничего не жалко. Думаю, даже если 800 гривен, даже если тысячу... Отдам. А он мне говорит: "Вот этот такой большой, чтобы сразу садить и чтобы он уже цвел на следующий год... 200 гривен". Я на тому счастье скупила все те кусты, все ростки у того дяди, держу их в руках. Подбегает ко мне женщина, говорит: "Ой, я такой куст хотела, сколько стоит?". Я говорю: "Да я уже купила...". "Да, ну то чтобы он у вас не принялся" (ответила женщина Лесе, - прим. ред.). Уважаемая и дорогая женщина. Смотрите, куст принялся, у меня к вам такой вопрос, вы можете проклять меня, чтобы я замуж не вышла?".

Напомним, безработная Леся Никитюк занялась новым делом, предлагая свои услуги

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