Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Леся Никитюк с первых дней войны стала волонтером. Кроме того, она демонстрирует в сети, что российские оккупанты творят в Украине. Несколько часов назад знаменитость показала, что осталось от Бахмута в Донецкой области после обстрелов рашистов.

Леся Никитюк сначала опубликовала в своих Сториз Инстаграм видеозапись, которая была снята из автомобиля, с надписью "press" на капоте. Судя по записи, трасса "Лисичанск-Бахмут" находится под обстрелами, так как на видео можно заметить дым и звук от "прилетов". Трасса буквально превратилась в "дорогу жизни и смерти".

"Это трасса "Лисичанск-Бахмут", где по обе стороны сейчас идут бои. Власти просят людей эвакуироваться. Не рискуйте своей жизнью!", - призвала Леся Никитюк.

Ракетные и авиаудары российских войск по Бахмуту не прекращаются. На втором фото уже показаны разрушения в самом городе. Значительные повреждения есть в жилых районах, разрушены объекты торговли, коммунального хозяйства и промышленной инфраструктуры. Трудно не заплакать.

Напомним, что Никитюк прокляли из-за цветов, звезда записала обращение.

Как сообщала Politeka, безработная Леся Никитюк занялась новым делом, предлагая свои услуги.

Также Politeka писала, что Никитюк поделилась своей болью и гордостью.