Популярна українська актриса Наталка Денисенко, яка стала зіркою серіалу "Кріпосна", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу свою публікацію артистка присвятила Дню Києва, який відзначають 29 травня.
Наталка опублікувала милі фото на тлі Києва, на яких позує в стильному білосніжному вбранні. На ній вузькі штани, патріотична кофта цікавого фасону і модні кроси. Волосся актриси розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж. Також в пості Денисенко доклала архівних знімок, як школяркою відвідала Київ, і розповіла, що в цьому році у неї теж ювілей – 15 років, як вона живе в столиці.
"Як тебе не любити? Київ мій, З днем народження! Колись у 9-му класі ми приїхали на екскурсію до Києва, і відразу зрозуміла, що це моє місто. (Подивіться передостаннє фото, я на танку біля Батьківщини-Матері). Цього року у мене теж ювілей – я живу в Києві вже 15 років. Спасибі тобі рідне місто! МИРНОГО НЕБА ТОБІ І ВСІЙ УКРАЇНІ НАВІКИ!",- підписала публікацію в мережі Наталя.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
Частину виплат в Україні скасовують: міністр попередила, кого позбавлять грошової допомоги
Розвідка розсекретила нову хитрість росіян навколо Одеси та блокади Чорного моря: "Готова використовувати..."
Маленькій доньці переможця "Голосу країни" Сасанчина потрібна операція: "Нічого не зупиняє"
Масова мобілізація в Україні: міністр Резніков попередив, скільки людей заберуть в армію
Нагадаємо, "У мене не дуже хороша новина": переможниця "Холостяка" Ульянова розповіла про гіркі події, залишається без житла.
Як повідомляла Politeka, Катя Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві: "Ще один шрам".
Також Politeka писала, що "Як тебе не любити...": Кухар з "Танців з зірками" показала найкращі моменти в улюбленому місті.