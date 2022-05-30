Популярна українська актриса Наталка Денисенко, яка стала зіркою серіалу "Кріпосна", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу свою публікацію артистка присвятила Дню Києва, який відзначають 29 травня.

Наталка опублікувала милі фото на тлі Києва, на яких позує в стильному білосніжному вбранні. На ній вузькі штани, патріотична кофта цікавого фасону і модні кроси. Волосся актриси розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж. Також в пості Денисенко доклала архівних знімок, як школяркою відвідала Київ, і розповіла, що в цьому році у неї теж ювілей – 15 років, як вона живе в столиці.

"Як тебе не любити? Київ мій, З днем народження! Колись у 9-му класі ми приїхали на екскурсію до Києва, і відразу зрозуміла, що це моє місто. (Подивіться передостаннє фото, я на танку біля Батьківщини-Матері). Цього року у мене теж ювілей – я живу в Києві вже 15 років. Спасибі тобі рідне місто! МИРНОГО НЕБА ТОБІ І ВСІЙ УКРАЇНІ НАВІКИ!",- підписала публікацію в мережі Наталя.

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