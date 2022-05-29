Нещодавно Полякова розповіла, як була в справжній депресії і не хотіла жити, коли усвідомила, що може вже не дати жодного виступу в рідній країні і не буде чути щасливі звернення фанатів.

Ольга заявила, що в минуле вже не повернутися, але вона займає себе можливістю виступати на концертах на підтримку рідної країни. На благодійних концертах артистка любить виступати в однакових образах-все те, що вдалося забрати з України вспешке.

"Нас не здолати! Україна понад усе! Слава Україні!!; Ну Привіт Марія🙌 🙌 🙌; молодець Олю. Ти трудяга. Скільки концертів витримуєш. Спасибі тобі; Оля ми сильні ти молодець люблю; Ого, чаечки там на задньому плані 😁)) 😍» - пишуть в коментарях.

Ми також писали, за словами Єфросиніної, За останній час у неї і суспільства з'явилося багато питань про те, як почати жити заново, як знову полюбити те, чим ти займався до війни, як себе вести, чи можна посміхатися.

Цього разу Маша Єфросиніна і Оля Полякова обговорили більш гострі теми у своєму інтерв'ю "Дорослі дівчатка", які записують періодично на прохання шанувальників.

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