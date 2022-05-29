Недавно Полякова рассказала, как была в настоящей депрессии и не хотела жить, когда осознала, что может уже не дать ни одного выступления в родной стране и не будет слышать счастливые обращения фанатов.

Ольга заявила, что в прошлое уже не вернуться, но она занимает себя возможностью выступать на концертах в поддержку родной страны. На благотворительных концертах артистка любит выступать в одинаковых образах - все то, что удалось забрать из Украины вспешке.

«Нас не одолеть! Украина превыше всего! Слава Украине!!; Ну привет Мария🙌🙌🙌; Молодец Олю. Ты трудяга. Сколько концертов выдерживаешь. Спасибо тебе; Оля мы сильны ты молодец люблю; Ого, чаечки там на заднем плане 😁)) 😍» - пишут в комментариях.

Мы также писали, по словам Ефросининой, за последнее время у нее и общества появилось много вопросов о том, как начать жить заново, как снова полюбить то, чем ты занимался до войны, как себя вести, можно ли улыбаться.

В этот раз Маша Ефросинина и Оля Полякова обсудили более острые темы в своем интервью "Взрослые девочки", которые записывают периодически по просьбам поклонников.

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