Як пише Politeka.net, Тіна Кароль не так давно приміряла прозоре жовто-синє плаття, виступаючи в Японії. А актриса з українським корінням Міла Йовович у сукні від цього ж дизайнера прийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю. Порівняти образи вирішив "Зірковий шлях" у своєму Instagram.

"Мілла Йовович vs Тіна Кароль.

Днями актриса з'явилася на каннській червоній доріжці в сукні від Lever Couture. До слова, в образі цього ж бренду Тіна Кароль виступала в Японії.

Чий look Вам подобається більше?",- написано було в публікації.

Фанати в більшості своїй голосували за Тіну, але і знайшлися шанувальники Міли:

"Обидві неймовірно гарні", "що тут думати? Звичайно 2", "Звичайно Тіна, їй цей образ дуже підходить", " навіщо порівнювати ... вони обидві незрівнянні!!!", "Тіна красуня Наша"," обожнюю Мілу","звичайно ж Тіна, наша блакитноока принцеска".

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