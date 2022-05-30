Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка працює в Парижі. Також зірка судить проект" Майстер Шеф", а ще пише книги українських рецептів. Зараз Оля за межами України, але не забула про День народження Києва. У своєму блозі Instagram Мартиновська опублікувала свіжі кадри, розповівши, за чим сумує в столиці.
На першому фото Ольга показала свою дочку віру.
"Наш Київ і його найкрасивіше небо. Сьогодні у тебе День Народження. Твоя дівчинка хоче додому", - написала Ольга.
На другому фото Оля показала себе. Зірка тримала в руках SUB-дошку, будучи на Дніпрі.
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"І твоя доросла дівчинка хоче на Дніпро", - написала Оля.
"Буду цілувати Хрещатик і вмиватися Дніпром. Не буду нічого і нікого відкладати на потім", - додала Ольга.
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