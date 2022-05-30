Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка і колишня солістка групи "НеАнгели", в якій вона була протягом 15 років. Тепер Слава займається сольною кар'єрою, а через війну довелося покинути Україну. Але про Батьківщину співачка не забуває і вирішила привітати оригінально з Днем Києва, опублікувавши фото в своєму Instagram.
На фото Слава була в білизні з сіточки. В руках Камінська тримала дві таблички:" з пробігом "і"Новинка".
"Хочу так само гнати) Хочу бути вільною в своєму улюбленому місті. З днем народження, Київ", - написала Камінська у своїй публікації.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Розумничка, з днем нашого Києва", "а зараз ще "з нульовим розмитненням", "Моя маленька красуня. Вітаю З Днем Києва!!".
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