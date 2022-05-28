Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы". Звезда сейчас находится в безопасном месте вместе с детьми. А на новых кадрах в Инстаграм Слава решила вспомнить, как ее красила дочь незадолго до войны.
"19 февраля", - написала Каминская.
На кадрах сначала можно увидеть работы малышки Ларуры, а потом дефиле мамы в костюме. Слава прошлось на цыпочках, впечатляя грацией.
Фанаты посмотрели ролик более 4 тысяч раз и написали комментарии:
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"Мелкая профи. Все быстро и качественно на перемотке", "А я помню это видео, так интересно было смотреть, как счастливо мы жили", "Верим, что скоро все вернутся домой и будет мир!".
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" показала, как с ней разговаривает дочь
А еще Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" показала, что случилось с ее руками за время войны
Также Politeka писала, что Каминская упала на колени и расплакалась, находясь вдали от дома