Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы". Звезда сейчас находится в безопасном месте вместе с детьми. А на новых кадрах в Инстаграм Слава решила вспомнить, как ее красила дочь незадолго до войны.

"19 февраля", - написала Каминская.

На кадрах сначала можно увидеть работы малышки Ларуры, а потом дефиле мамы в костюме. Слава прошлось на цыпочках, впечатляя грацией.

Фанаты посмотрели ролик более 4 тысяч раз и написали комментарии:

"Мелкая профи. Все быстро и качественно на перемотке", "А я помню это видео, так интересно было смотреть, как счастливо мы жили", "Верим, что скоро все вернутся домой и будет мир!".

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" показала, как с ней разговаривает дочь

А еще Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" показала, что случилось с ее руками за время войны

Также Politeka писала, что Каминская упала на колени и расплакалась, находясь вдали от дома