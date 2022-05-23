Певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала, что случилось с ее руками, показав фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, бывшая солистка группы "НеАнгелы". Звезда 15 лет пела вместе с Викторией Смеюхой, но сейчас занята сольной карьерой. Сейчас Слава находится в Нидерландах, недалеко от Гааги, вместе с детьми. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Слава показала, что у нее случилось с ее руками. На фото можно увидеть пальцы без маникюра.

"У кого так?", - написала Слава.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Практически у всех украинок в Германии", "У меня, только брюлик поменьше", "У большинства. Теперь мы за естественность", "Было неделю назад ещё и хуже", "У всех так, купила обычный лак первый раз за 10 лет".

Напомним, Слава Каминская представила новую песню о боли всех украинцев

А еще Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" преодолела 1700 км, чтобы увидеть своих детей

Также Politeka писала, что Каминская впервые раскрыла причину конфликта с продюсером "НеАнгелов" Никитиным