Как пишет Politekka.net, Слава Каминская - успешная украинская певица, которая была 15 лет солисткой группы "НеАнгелы". Звезда сейчас находится с детьми в Европе, прячась от ужасов войны. А в этот раз Каминская показала стильный образ, поделившись селфи в Инстаграм.

"Королева дискотек", - написала Слава и поставила геолокацию одного из отелей Монако.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Отличный тюнинг", "Ты моя единственная любовь", "По-моему что то другое хотели подписать", "Что то не то что мы согласовывали ))".



Стоит отметить, что до этого Слава находилась в Нидерландах. Звезда жила у моря, недалеко от Гааги.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" показала, что случилось с ее руками за время войны

А еще Politeka сообщала, что Каминская упала на колени и расплакалась, находясь вдали от дома

Также Politeka писала, что Каминская показала, как изменились ее дети после переезда за границу



