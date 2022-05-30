Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", в которой она была на протяжении 15 лет. Теперь Слава занимается сольной карьерой, а из-за войны пришлось покинуть Украину. Но о родине певица не забывает и решила поздравить оригинально с Днем Киева, опубликовав фото в своем Инстаграм.
На фото Слава была в белье из сеточки. В руках Каминская держала две таблички: "С пробегом" и "Новинка".
"Хочу так же гнать ) Хочу быть свободной в своём любимом городе. С днём рождения, Киев", - написала Каминская в своей публикации.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Умничка, с днем нашего Киева", "А сейчас ещё "с нулевой растаможкой", "Моя маленькая красавица. Поздравляю С Днем Киева!!".
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