Як пише Politeka.net, Макс Барських - відомий український артист, який довгий час будував кар'єру в росії. Після 24 лютого знаменитість зайняв жорстку проукраїнську позицію і пішов захищати Україну від російських окупаційних військ. Не забуває Макс і про Instagram, де активно веде блог. Цього разу Барських записав звернення до росіян і своїх колег по цеху.
"Я думаю, що весь світ вже побачив, що росією править злочинність, безкарність, беззаконня, брехня, обман і пропаганда. Таким чином і мої пісні з'явилися на майданчиках цієї країни. Нічого страшного, моя команда вже робить все, щоб їх звідти вдалися. Тому насолоджуйтеся, поки у вас є така можливість. І пам'ятайте, що ваші криваві рублі мені не потрібні. А представники російського шоу-бізнесу замість того, щоб використовувати голос у правильному напрямку, рятувати свою країну від керівної влади, перетворюється на зливний бачок і змиває свою батьківщину глибоко на дно за ці ж найкривавіші рублі", - сказав Макс.
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