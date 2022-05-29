Как пишет Politeka.net, Макс Барских - известный украинский артист, который долгое время строил карьеру в россии. После 24 февраля знаменитость занял жесткую проукраинскую позицию и пошел защищать Украину от российских оккупационных войск. Не забывает Макс и об Инстаграм, где активно ведет блог. В этот раз Барских записал обращение к россиянам и своим коллегам по цеху.

"Я думаю, что весь мир уже увидел, что россией правит преступность, безнаказанность, беззаконие, ложь, обман и пропаганда. Таким образом и мои песни появились на площадках этой страны. Ничего страшного, моя команда уже делает все, чтобы их оттуда удались. Поэтому наслаждайтесь, пока у вас есть такая возможность. И помните, что ваши кровавые рубли мне не нужны. А представители русского шоу-бизнеса вместо того, чтобы использовать голос в правильном направлении, спасать свою страну от руководящей власти, превращается в сливной бачок и смывает свою родину глубоко на дно за эти же самые кровавые рубли", - сказал Макс.

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