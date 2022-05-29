Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко - відомий український виконавець і продюсер. Зірка був одружений 15 років на Ірині Горовій і практично з самого малого виховував її дочку Наташу. У пари також була спільна дитина-син Андрій. Після розлучення Потап залишився в хороших відносинах з дітьми і колишньою дружиною, з якою зараз разом керує продюсерським центром. А Наташа виросла і стала справжньою красунею. Дівчина також веде активно блог в Instagram, де радує українців постійно новим контентом.
А на новому фото Наташа похвалилася чудовою фігуркою. Красуня зробила селфі, демонструючи свої форми в топіку і штанях перед дзеркалом. Образ Горова доповнила стильною сумочкою.
До цього Наташа опублікувала пост на честь Дня Києва.
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"Подумки завжди з тобою, Києве мій.
Люблю в тобі все:
Людей, що створюють твою прекрасну атмосферу.
Заклади, в яких можна влаштувати сімейний сніданок, ланч з друзями, а ввечері побачення з коханою людиною.
Парки та сквери, куди можна прийти і побути з собою наодинці.
Улюблені вулички для прогулянок з собакою.
Як розквітає місто навесні і засинає снігом взимку.
Скільки спогадів, скільки подій сталося тут. Ціле життя.
А скільки всього буде", - написала Наташа.
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