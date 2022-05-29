Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - известный украинский исполнитель и продюсер. Звезда был женат 15 лет на Ирине Горовой и практически с самого малого воспитывал ее дочь Наташу. У пары также был совместный ребенок - сын Андрей. После развода Потап остался в хороших отношениях с детьми и бывшей супругой, с которой сейчас вместе руководит продюсерским центром. А Наташа выросла и стала настоящей красоткой. Девушка также ведет активно блог в Инстаграм, где радует украинцев постоянно новым контентом.
А на новом фото Наташа похвасталась превосходной фигуркой. Красотка сделала селфи, демонстрируя свои формы в топике и штанах перед зеркалом. Образ Горовая дополнила стильной сумочкой.
До этого Наташа опубликовала пост в честь Дня Киева.
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"Мысленно всегда с тобой, Киев мой.
Люблю в тебе все:
Людей, создающих твою прекрасную атмосферу.
Заведения, в которых можно устроить семейный завтрак, ланч с друзьями, а вечером свидание с любимым человеком.
Парки и скверы, куда можно прийти и побыть с собой наедине.
Любимые улочки для прогулок с собакой.
Как расцветает город весной и засыпает снегом зимой.
Сколько воспоминаний, сколько событий произошло здесь. Целая жизнь.
А сколько всего будет", - написала Наташа.
Напомним, приемная дочь Потапа призналась, чем помогает Украине все это время
Также Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа наглядно показала, что Украину знают все
А еще Politeka писала, что приемная дочь Потапа обратилась к стилисту и показала себя в новых образах