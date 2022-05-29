Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - известный украинский исполнитель и продюсер. Звезда был женат 15 лет на Ирине Горовой и практически с самого малого воспитывал ее дочь Наташу. У пары также был совместный ребенок - сын Андрей. После развода Потап остался в хороших отношениях с детьми и бывшей супругой, с которой сейчас вместе руководит продюсерским центром. А Наташа выросла и стала настоящей красоткой. Девушка также ведет активно блог в Инстаграм, где радует украинцев постоянно новым контентом.

А на новом фото Наташа похвасталась превосходной фигуркой. Красотка сделала селфи, демонстрируя свои формы в топике и штанах перед зеркалом. Образ Горовая дополнила стильной сумочкой.

До этого Наташа опубликовала пост в честь Дня Киева.

"Мысленно всегда с тобой, Киев мой.

Люблю в тебе все:

Людей, создающих твою прекрасную атмосферу.

Заведения, в которых можно устроить семейный завтрак, ланч с друзьями, а вечером свидание с любимым человеком.

Парки и скверы, куда можно прийти и побыть с собой наедине.

Любимые улочки для прогулок с собакой.

Как расцветает город весной и засыпает снегом зимой.

Сколько воспоминаний, сколько событий произошло здесь. Целая жизнь.

А сколько всего будет", - написала Наташа.

Напомним, приемная дочь Потапа призналась, чем помогает Украине все это время

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