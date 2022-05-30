Володимир Остапчук розповів, про що важливо пам'ятати при переході на українську.

Ведучий шоу "Маска" та інших популярних проектів поділився порадою, яка може стати в нагоді зараз багатьом українцям.

Остапчук нагадав, що він родом з Умані, де, за його словами, люди активно використовують у спілкуванні суржик. У зв'язку з цим ведучий закликав українців, які зараз тільки переходять на спілкування українською мовою, не соромитися своєї вимови.

"Якщо ви суржикомовні або україномовні, не соромтеся. Головне прагніть. Я взагалі з регіону, де говорять на суржику: «ходе, робе, носе, празники». В Умані так кажуть, ну це ж прекрасно!", - з притаманним йому гумором розповів Остапчук.

Шанувальники ведучого в коментарях до посту підтримали його позицію.

"Умань на зв'язку", "і у Вінниці теж суржик", "а як же»калідор"?", "Черкаси, та ми всі там такі", "я розмовляю на суржику і не стесняюся. Я така як єсть. І друзі мої теж", - пишуть люди в коментарях.

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