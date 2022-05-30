На своїй сторінці Instаgram дружина співака повідомила, що дівчинці виповнилося 5 місяців.
«Вона росте так швидко», - прокоментувала Іванна зворушливі кадри.
У коментарях до посту українці вітають малятко, бажають Елізабет міцного здоров’я та пишуть, що вона красунечка.
«Мила», «Яка вже доросла дівчинка. Красунечка», «Здоров‘я та щастя», «Хай росте здорова і щаслива», «Така красуня», «Здоров'я та мирного неба маленькій принцесі», - пишуть користувачі соцмереж.
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Нагадаємо, раніше Роман Сасанчин на Іванна опинилися на межі розлучення, але парі вдалося вирішити свої проблеми і зберегти родину.
Згодом Івана повідомила, що у їх дочки не все гаразд зі здоров’ям.
Лікарі повідомили, що дівчинці потрібна операція з видалення гемангіоми – це кров'яна пухлина або доброякісне утворення, що складається з судин.
«Ми були у кількох хірургів із гемангеомою, і нам сказали, що краще її видалити, бо вона інтенсивно росте, – розповіла Іванна.
За словами Іванни, у Польщі їм прописували краплі, але вони не допомогли. Утворення на щічці Елізабет видалятимуть лазером.
Нагадаємо, єдиний син Софії Ротару показав свою дочку-красуню - як зараз виглядає онука знаменитої співачки.
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