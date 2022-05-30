Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і зірка "Нового каналу". Зараз зірка не в Києві, а знаходиться у мами, допомагаючи українським біженцям від війни. Хоч Нікітюк і не бере участі в нових зйомках, це не заважає зірці вести активно свій блог в Instagram, де ділиться з українцями багатьом цікавим. А цього разу Леся не витримала і відповіла тим, хто думає, що вона робила уколи в губи.

"Незважаючи на всі ці обставини, в яких ми зараз живемо, деяким людям вистачає сміливості писати мені в директ: "О, губи наколола". Чорт, що у тебе в голові, одне з другим...",- сказала Леся.

Після цього Нікітюк зробив селфі, додавши саркастичну відповідь:

"На гуманітарці знайшла ботокс і уколола. У мене ж більше немає чим зайнятися".

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