Дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука Христина Гірник відповіла, чому у неї сумні очі, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість одружений на красуні Христині, з якою офіційно оформив стосунки в 2020 році. Зараз Володимир пішов захищати Україну, а Христина зайнялася благодійністю. Не забуває дружина Остапчука і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Христина вирішила прокоментувати слова фанатки:

"Христина, ви така красива, але останнім часом смуток в очах...".

"Але в нашій Україні зараз ні в кого не бачу радісних очей.....",- написала у відповідь Христина.

"Що стосується цього повідомлення. Так, очі сумні, але мені здається, в нашій країні ні у кого немає щасливих щасливих і радісних очей. Тому, це зрозумілі моменти", - сказала Христина.

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