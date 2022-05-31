Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість одружений на красуні Христині, з якою офіційно оформив стосунки в 2020 році. Зараз Володимир пішов захищати Україну, а Христина зайнялася благодійністю. Не забуває дружина Остапчука і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу Христина вирішила прокоментувати слова фанатки:
"Христина, ви така красива, але останнім часом смуток в очах...".
"Але в нашій Україні зараз ні в кого не бачу радісних очей.....",- написала у відповідь Христина.
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"Що стосується цього повідомлення. Так, очі сумні, але мені здається, в нашій країні ні у кого немає щасливих щасливих і радісних очей. Тому, це зрозумілі моменти", - сказала Христина.
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